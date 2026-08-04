El espacio Schengen no se vio "comprometido" durante la crisis migratoria en el enclave de Ceuta, aseguró el titular español del Interior, tras una reunión extraordinaria de ministros de la Unión Europea sobre el tema.

"En modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido en esta crisis", indicó Fernando Grande-Marlaska en una comparecencia en Madrid, en respuesta a las críticas de varios dirigentes europeos sobre esta situación inédita en Ceuta.

"El espacio Schengen nunca ha estado en peligro, ni en mínimo peligro", agregó, tras una reunión extraordinaria de ministros de la UE sobre la crisis registrada en Ceuta.

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Ante los periodistas, Grande-Marlaska revisó al alza el balance de las entradas masivas que se produjeron durante la crisis.

Reportó que por lo menos 72 mil migrantes entraron ilegalmente la semana pasada en el enclave español, de los que 70 mil ya regresaron a Marruecos.

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"Los números que hemos fijado en, razonablemente (...) 72 mil personas las que entraron de forma irregular en España" y "70 mil" las que han "abandonado" el país, indicó el funcionario tras una reunión por videoconferencia con otros ministros de la Unión Europea.

Las últimas cifras facilitadas por el gobierno español estimaban en 50 mil los migrantes que habían entrado ilegalmente hasta el momento en territorio español.

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Crisis en Ceuta provoca tensiones entre UE y España

La crisis de Ceuta generó fuertes tensiones diplomáticas entre España y numerosos países europeos, que con Italia a la cabeza acusaron a Madrid de ser laxo en las fronteras de Europa.

Durante la reunión extraordinaria de los ministros del Interior de la Unión Europea, celebrada por videoconferencia, España pidió "solidaridad" a los otros 26 Estados miembros, dentro de un debate que se celebró en "un tono absolutamente constructivo", según destacó Grande-Marlaska.

La crisis de Ceuta aumentó la presión sobre el gobierno de izquierdas que preside Pedro Sánchez, firme defensor de un enfoque abierto en materia migratoria, a contracorriente del endurecimiento aplicado por numerosos países de la UE.

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Hace unos meses, el Ejecutivo lanzó un amplio plan de regularización en España. Casi 1.2 millones de inmigrantes presentaron su solicitud de regularización, dos tercios de los cuales eran procedentes de países de América Latina, según cifras oficiales.

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Los ministros de la Unión Europea han acordado que la zona Schengen de libre circulación no es "el problema", afirmó el titular de Interior de Francia tras la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta.

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"Todos y todas coincidimos en que el tema del espacio Schengen no era realmente el problema, sino más bien la solución", dijo Laurent Nunez tras una reunión con sus homólogos de la UE, después de que Italia y Dinamarca abogaran la semana pasada por suspender a España del área de libre circulación debido a la crisis.

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