Ernesto D'Alessio interpreta a Emmanuel en MentiDrags, pero habrá un momento en el que, a manera de desdoblamiento, dejará de ser el personaje para convertirse en hijo.

Con la interpretación de "Leona dormida", el actor rinde homenaje a su madre, Lupita D’Alessio, enfundado en un vestuario inspirado en algunos de los looks más emblemáticos de la cantante.

“Queremos que literalmente me parezca a mi mamá. Buscamos una peluca muy icónica y físicamente me parezco muchísimo a ella. Va a ser un momento muy especial”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aunque le gustaría que la “Leona Dormida” real estuviera presente para verlo sobre el escenario, reconoce que será difícil, pues la intérprete ya decidió alejarse de la vida pública.

“Mi mamá ya no quiere saber nada de medios ni de eventos. Yo la respeto mucho. Sé que me va a ver, pero no sé cuándo, porque ella siempre ha sido irreverente y revolucionaria”.

Para el actor, el homenaje también representa una forma de celebrar el legado de una artista, cuya música sigue vigente entre nuevas generaciones y que, asegura, mantiene también un vínculo muy especial con la comunidad LGBT+.

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“No son canciones, son himnos. Yo creo que no hay una persona que se quiera dedicar a la música que no anhele que su obra trascienda como ha trascendido la de mi madre. Que pasen 30, 40 o 50 años y nuevas generaciones sigan cantando esas canciones es con lo que todos soñamos”.

Lupita, pilar de la comunidad LGBT

Lupita D’Alessio, dice su hijo, es un pilar de la comunidad LGBT+, que con sus interpretaciones generó que sus seguidores fueran contestatarios ante quienes pretendían callarlos.

“Mi mamá es una mujer muy querida porque luchó en una época muy difícil. Ella forma parte de ese muro que se construyó por los derechos de muchas personas; puso su piedra con la lucha que dio en un tiempo en el que abrirse camino era más duro. Salió adelante sola”, explica.

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El actor reconoce que ser parte de MentiDrags solo por agosto implica enfrentarse a un público que conoce perfectamente la historia .

“Se siente presión. Tiene un público cautivo, un fandom de miles de personas y una obra muy querida que habla de una época que yo viví. Toda esa música y esa cultura forman parte de mí”, admite.

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