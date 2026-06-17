"Eso esperamos", comentó la titular de la Secretaría Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, para que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levante el plantón que mantienen en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Esto, después de sostener este miércoles una mesa de diálogo con integrantes de dicha Coordinadora en la Secretaría de Gobernación.

"¿La CNTE se va entonces del plantón? ¿Eso le prometieron?", se le preguntó a Rodríguez puntualmente, luego de emitir un pronunciamiento el secretario de educación, Mario Delgado, acerca del encuentro con la CNTE.

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"Eso esperamos", respondió Rosa Icela Rodríguez.

"¿Eso fue a lo que se comprometieron?", se le insistió.

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"Eso fue a lo que esperamos, porque nosotros hasta no ver, no creemos", contestó la titular de la Segob.

El secretario de Educación Pública exhortó al magisterio disidente "a inciar una nueva etapa de trabajo".

"Estamos a tiempo de garantizar un cierre de ciclo escolar", agregó Delgado al destacar acuerdos con esta Coordinadora y reiterar que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no va a ser posible "por responsabilidad financiera".

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Además, aseguró que el gobierno ha actuado con apertura y recalcó que la sociedad mexicana tiene derecho a transitar libremente, ante el día 17 de la huelga nacional de la CNTE con bloqueos y plantones en la capital del país.

Por su lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reiteró que se mantienen en la huelga.

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"Vamos a seguir en la huelga, en el plantón, en las movilizaciones", dijo Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora, después de tres horas de reunión en la Secretaría de Gobernación.

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Elvira Veleces, lidereza de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), indicó que la respuesta del gobierno a sus peticiones fue: "Es lo que hay".

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Indicó que las autoridades les señalaron que no puede haber una ruta en este momento para la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

También se ofreció un calendario para sostener mesas tripartitas y una Mesa de Justicia, tras las agresiones que sufrieron integrantes de la CETEG este día, así como robos y amenazas de muerte y desaparición.

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La CNTE sigue en pie de lucha y vamos a seguir con las movilizaciones políticas, porque hemos decidido que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, externó Yenny Pérez, dirigente de la sección 22.

"¡Si no hay solución, habrá revocación!", gritaron los maestros y las maestras de la CNTE.

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