Mientras se llevaba a cabo una mesa de negociación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) entregó a trabajadores de esa dependencia que tenían retenidos.

A su llegada a la Segob en un camión, los trabajadores rechazaron haber recibido algún maltrato por parte de los integrantes de la CETEG, además que les entregaron sus pertenencias.

"Nos venían siguiendo, hostigando, y enviando información sobre todas nuestras actividades, posición donde estábamos y rutas que íbamos a seguir, se los entregamos a derechos humanos de gobernación", dijeron los docentes del magisterio disidente.

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Los trabajadores de Gobernación fueron recibidos en el edificio de Bucareli por Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

"¡No se metan con Guerrero!", "¡Quedan advertidos!" y "¡Ojo por ojo!", gritaron los maestros a los funcionarios al acusar agresiones.

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Este miércoles 17 de junio, la CETEG denunció robo, secuestro y amenazas de muerte y desaparición por parte de autoridades en sus movilizaciones rumbo al Estadio Ciudad de México.

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Elvira Veleces, líder de la CETEG, exhibió que su teléfono celular fue destruido cuando se dirigían a su movilización.

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La CETEG acusó que fueron encapsulados sobre la avenida del Imán y que fue reprimida su protesta social por manifestarse en el marco del Mundial, además que se presentaron agresiones físicas.

"Nos están pidiendo que descendamos del vehículo, sin ninguna orden de que podamos ser revisados (...). Para poder os bajar necesitan tener una orden", dijo la secretaria general de la CETEG, Elvira Veleces, al señalar que les querían sembrar evidencia.

Denunciaron los integrantes de esta sección de Guerrero que su equipo de sonido fue destruido para que no se pudieran manifestar.

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aov/bmc