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Manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), intentaron dar un portazo en la entrada de la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro, mientras avanzan por Calzada de Tlalpan.
Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, confirmaron a EL UNIVERSAL que, para evitar riesgos, los elementos de la Policía Bancaria (PBI) dieron acceso a los maestros a la estación General Anaya.
Y es que, en las inmediaciones de dicha estación de la Línea 2, decenas de maestros se congregaron para intentar dar el portazo. En el acceso empezaron a empujar las rejas, mientras coreaban: “Va a caer, va a caer, esa valla va a caer”.
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Una vez que la PBI les dio acceso a la estación, los manifestantes arribaron a los andenes de General Anaya, para seguir su camino al centro de la Ciudad de México.
Hasta el momento, la estación General Anaya se encuentra abierta y con servicio a la ciudadanía.
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vr/cr
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