El director general del ISSSTE, Martí Batres, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, y representantes del Gobierno de la Ciudad de México formalizaron la donación de 22 hectáreas de terreno con lo que se avanzará en la regularización de predios en las colonias Fresno, Roca de Cristal, Cantera 42 y Bosques de Tepeximilpa.

Esta donación permitirá beneficiar a mil 700 familias de la demarcación, con la regularización de sus viviendas, demanda social que estaba pendiente desde hace décadas.

Esta donación comprende cerca de 220 mil metros cuadrados que anteriormente eran propiedad del ISSSTE, con los que ahora, el Gobierno de la Ciudad de México podrá avanzar en los procedimientos de regularización territorial y escrituración correspondientes, con el acompañamiento de la alcaldía Tlalpan.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, destacó que para lograr este acuerdo “se requería voluntad política. Foto: Especial

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Durante su intervención, la alcaldesa de Tlalpan destacó que para lograr este acuerdo “se requería voluntad política. Llevó años, pero se logró”, pues afirmó que durante el último año se realizaron reuniones constantes entre las distintas dependencias involucradas para destrabar el proceso y avanzar hacia la formalización de la donación.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres, explicó que con esta firma se formaliza la donación de los polígonos B y C que comprenden las colonias Bosques de Tepeximilpa, Fresno, Cantera 42 y Roca de Cristal, superficie equivalente a 22 hectáreas que permitirá consolidar el patrimonio de miles de familias.

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En el mismo evento, el director general del ISSSTE, y la alcaldesa Gabriela Osorio, inauguraron un nuevo consultorio en las instalaciones de la alcaldía Tlalpan, espacio destinado a brindar atención médica a las y los trabajadores de la demarcación.

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