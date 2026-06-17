La diputada local, Diana Sánchez Barrios, interpondrá una denuncia en la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por las agresiones que se suscitaron en Zona Rosa derivado de un operativo contra el comercio informal.

En sesión permanente del Congreso CDMX, la coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente afirmó que la trifulca dejó heridos a muchos comerciantes de la calle Génova, por lo que pidió a la mandataria abrir el diálogo.

“Ya las denuncias están en camino, también las quejas en COPRED y en derechos humanos […] la gente está trabajando y hubo muchos heridos, comerciantes, señoras y mujeres golpeadas; yo desde este espacio le digo a la alcaldesa de Cuauhtémoc que vuelva a abrir el diálogo, que trabaje con diálogo, no con violencia”, expresó.

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“Quiero ser muy clara que –por segunda ocasión– el actuar de la alcaldesa de Cuauhtémoc vuelve a salir con violencia, a golpear a los comerciantes, a destruir sus mercancías, a no dejarlos trabajar y solamente se dirige siempre a un solo grupo, que es el grupo de PRODIANA AC”, agregó.

La legisladora criticó a la alcaldesa por presuntamente agredir a los comerciantes de PRODIANA, cuando ellos, dijo, la apoyaron para llegar a gobernar la Cuauhtémoc, pues “hay fotos con ella de los compañeros comerciantes, están pegando fotografías, los pósters de ella y hoy los violenta”.

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“Ella ya no tiene ningún argumento, le gusta llamar la atención de diferentes maneras; los 70 millones de pesos que se le dieron para tapar los baches no se notan en la alcaldía Cuauhtémoc, están abandonados los mercados públicos, pero eso sí, le pega a quien la acompañó, porque esos comerciantes que representan PRODIANA, sí quiero decirlo fuerte y claro, fueron comerciantes que la hicieron llegar a la alcaldía”, reiteró.

Oposición defiende a Rojo de la Vega y pide al Gobierno investigar agresiones

La diputada del PRI, Tania Larios, defendió a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, luego de que fue agredida la noche del martes en la Zona Rosa, y pidió al Gobierno de la Ciudad de México investigar los hechos que involucran a PRODIANA.

“Ya están las denuncias y lo que debe hacer el Gobierno de la Ciudad de México es investigar institucional e imparcialmente y dar con los responsables, con los autores materiales de esa agresión donde hay lesiones. También tenemos que investigar quién es el autor o autora intelectual de estos hechos que estamos condenando en este momento y a los cuales exigimos un esclarecimiento absoluto de qué está pasando en la Zona Rosa, porque hay que garantizar que haya tranquilidad”, señaló.

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Añadió que es muy lamentable que sigan ocurriendo agresiones en la alcaldía Cuauhtémoc, las cuales, consideró, son para dañar el Gobierno de Alessandra Rojo de la Vega.

“No solo se trata de un tema de una alcaldesa, se trata de temas de gobernabilidad, democracia, tranquilidad y paz social; y sobre todo actos que ya podemos aseverar que ya están en contra y están poniendo como un objetivo dañar a la alcaldesa Alessandra, porque cada que está en ciertas zonas ha ocurrido ya del mismo modo, generar violencia, atacarla cobardemente”, recalcó.

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mahc/LL