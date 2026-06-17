La Asociación de Comerciantes Populares PRODIANA denunció que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos a la alcaldía Cuauhtémoc, intimidaron a vendedores ambulantes previo a la agresión que realizaron contra Alessandra Rojo de la Vega en Zona Rosa.

PRODIANA relató que policías y la “escolta privada” de la mandataria acudieron a la calle Génova con actitud intimidatoria, ejerciendo violencia física y verbal contra comerciantes, muchos de ellos mujeres y adultos mayores, que únicamente estaban ejerciendo su derecho al trabajo.

Luego de ello, la Asociación afirmó que la respuesta de la alcaldesa fue la violencia, ya que “el discurso de orden y autoridad se ha traducido en operativos que no distinguen entre delincuencia y trabajo honesto; en mesas de diálogo que son simulación, y en el uso de la fuerza pública contra quienes menos tienen”.

Lee también "La violencia no se negocia, no se justifica, no se aplaude": Alessandra Rojo de la Vega tras agresión en Zona Rosa

“La respuesta de la alcaldesa no fue la regularización prometida. Fue la agresión. Elementos de seguridad al servicio de la demarcación y la escolta privada de la alcaldesa se presentaron en la calle Génova con actitud intimidatoria, ejerciendo violencia física y verbal contra comerciantes —muchos de ellos mujeres y adultos mayores— que únicamente estaban ejerciendo su derecho al trabajo”, señaló.

PRODIANA aseveró que la alcaldesa “gobierna para el espectáculo mediático; cada operativo que ha realizado, incluyendo el de Zona Rosa, no es un acto de gobierno: es un golpe de imagen para sus ambiciones políticas de 2027 y 2030”.

[Publicidad]

Lee también PAN CDMX respalda a Alessandra Rojo de la Vega tras operativo; “agresiones no deben normalizarse en Cuauhtémoc”

“Lo que ocurrió en la calle Génova no es aislado. Es un patrón: la alcaldesa convoca a mesas de diálogo para fotografiarse, exige documentos para simular legalidad y, cuando los comerciantes cumplen, manda a sus elementos a desalojar de todas formas. Así opera la intimidación disfrazada de gobierno”, reiteró.

mahc/LL