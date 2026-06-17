Metrópoli | 17-06-26 | 10:18 | Actualizada | 17-06-26 | 10:18 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () emitió la recomendación de alternativas viales por el operativo de "Última Milla" en el con motivo del encuentro entre Colombia y Uzbekistán de este miércoles.

La SSC sugirió como alternativa vial al norte la avenida División del Norte y Taxqueña.

Al oriente se puede usar el Viaducto Tlalpan y la Avenida Canal de Miramontes.

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Al sur se recomendó usar el Periférico y San Fernando.

Mientras que al poniente las opciones son Avenida Aztecas y Avenida de los Insurgentes.

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La SSC también sugirió a los automovilistas que circulen por la zona del salir con anticipación de sus domicilios.

mahc/LL

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