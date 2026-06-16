Naucalpan, Méx.- Luego de más de seis horas de bloqueo, operadores del transporte público provenientes de Melchor Ocampo liberaron por completo Periférico Norte, tras sostener una mesa de diálogo con autoridades estatales para exigir el cese de las presuntas extorsiones que atribuyen a organizaciones sindicales.

La movilización comenzó alrededor de las 14:00 horas de este martes. Los operadores arribaron a Periférico Norte, con dirección a la Ciudad de México, y colocaron sus unidades sobre los carriles centrales y laterales, lo que impidió la circulación vehicular.

Los inconformes solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de México, así como de las secretarías de Movilidad y de Seguridad, al señalar que enfrentan una situación de presuntas extorsiones atribuida a supuestos grupos de sindicatos y disidentes.

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De acuerdo con los transportistas, estos grupos los han amenazado y agredido físicamente e intentaron obligarlos a pagar una cuota de 500 pesos para permitirles trabajar, luego de que rechazaron incorporarse a esa organización.

También señalaron que algunos operadores aceptaron afiliarse debido a las presiones.

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Quienes se negaron denunciaron actos de intimidación, hostigamiento y agresiones, por lo que solicitaron una investigación y garantías para prestar el servicio sin amenazas.

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Alrededor de las 17:00 horas, autoridades estatales arribaron al sitio para instalar mesas de diálogo con representantes de los transportistas y atender sus demandas.

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Como parte de las negociaciones, los manifestantes liberaron primero los carriles centrales y mantuvieron el cierre de los laterales.

Horas más tarde, tras alcanzar acuerdos con las autoridades e informarles que se atenderán las demandas, retiraron el resto de las unidades y reabrieron por completo la circulación en Periférico Norte.

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La movilización provocó una fila de vehículos de más de cinco kilómetros, con afectaciones que se extendieron hasta el municipio de Tlalnepantla.

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