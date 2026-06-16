Nezahualcóyotl, Méx. -Conductores de la ruta 101 bloquean accesos a Chimalhuacán y vialidades de Nezahualcóyotl para exigir la liberación de varios de sus compañeros detenidos por una riña.

Los inconformes son integrantes de la Coordinadora de Organizaciones para el Mejoramiento del Transporte del Estado de México (Comtem), quienes cerraron con sus unidades la entrada a Chimalhuacán por el Bordo de Xochiaca, así como por el Circuito Exterior Mexiquense, el Periférico Oriente en su cruce con el Bordo de Xochiaca y el entronque de la avenida Adolfo López Mateos con avenida Pantitlán.

La protesta genera problemas a la circulación vehicular en esa zona del Valle de México.

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Transportistas bloquean accesos a Chimalhuacán; exigen liberar a compañeros detenidos. Foto: Especial

Los transportistas demandan que las autoridades ministeriales liberen a siete de sus compañeros detenidos después de un percance vial en el que, según su versión, resultaron agredidos.

El incidente ocurrió en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, entre Rancho Grande y Las Mañanitas, colonia Benito Juárez.

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Un camión de volteo rojo conducido por José Antonio “N”, de 26 años, colisionó con una camioneta Sprinter de la ruta 101 que tripulaba Noé “N”, de 18 años.

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Transportistas bloquean accesos a Chimalhuacán; exigen liberar a compañeros detenidos. Foto: Especial

Tras el choque llegó una camioneta Yukon negra de la que bajaron varios hombres armados con un bat, quienes golpearon a José Antonio Nieto, a Juan “N”, de 46 años, y a Daniel “N”, de 47 años.

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Elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl acudió al sitio y solicitó ayuda de los paramédicos.

José Antonio presentó policontusiones; Juan y Daniel sufrieron contusiones en cráneo, una de ellas en zona occipital.

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Transportistas bloquean accesos a Chimalhuacán; exigen liberar a compañeros detenidos. Foto: Especial

Los agresores escaparon. Los oficiales persiguieron y detuvieron a cinco hombres.

Los transportistas sostienen que sus compañeros detenidos son víctimas del ataque y no responsables de lesiones ni daños.

Antes, los manifestantes se plantaron frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y luego frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Neza para demandar la liberación de los detenidos.

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dmrr/cr