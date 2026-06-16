Integrantes del Comité Anti mundialista bloquean la noche de este martes la Calzada de Tlalpan, a la altura del bajo puente del Estadio Ciudad de México, luego de que se rompiera el diálogo con autoridades del Gobierno capitalino, para reponer un mural que ellos colocaron como forma de protesta.

Alrededor de las 17:30 horas comenzaron a concentrarse en la zona para exigir la restitución de una lona de 53 metros de longitud que formaba parte de un antimural y que, aseguraron, desapareció la mañana del pasado jueves en el marco de las actividades relacionadas con la inauguración del Mundial.

Los manifestantes sostuvieron un diálogo con Alondra V. Acevedo, de la Dirección de Concertación Social del Gobierno de la Ciudad de México, así como con elementos de la policía capitalina.

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Durante la conversación, las autoridades propusieron adquirir una lona nueva con características similares; sin embargo, los integrantes de la asamblea rechazaron la propuesta al señalar que no se les ofreció firmar una carta compromiso que garantizara el cumplimiento del acuerdo.

El diálogo se rompió y los manifestantes decidieron mantener el bloqueo en la vialidad.

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"Queremos que se comprometan", expresó Natalia Lara, integrante del movimiento.

vr