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Ante el partido de Uzbekistán contra Colombia que tendrá lugar este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, autoridades capitalinas instalarán 15 puntos en los alrededores del recinto para atender cualquier manifestación que tenga lugar.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, César Cravioto, al señalar que en la CDMX “vamos a estar preparados”, toda vez que para este miércoles únicamente se tiene prevista una manifestación de colectivos 420.
Hasta el cierre de esta edición no se tenían previstas protestas de Madres Buscadoras ni de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como el pasado 11 de junio, durante la inauguración del Mundial.
“Vamos a tener en los alrededores del estadio, 15 puntos, donde estarán 15 compañeros, compañeras, por cada punto, por si se acercan al estadio diversas manifestaciones públicas, éstas sean atendidas”, explicó el secretario.
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Cravioto Romero reiteró la postura del Gobierno de la CDMX para garantizar el derecho a la libre manifestación, aunque pidió que no sea con violencia.
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“Sólo insistimos a los diversos grupos, dos cosas: que estas manifestaciones sean pacíficas, que no haya violencia y que no se busque impedir el derecho de quien quiere asistir al estadio; que no se le quiera coartar esa libertad, a quien tiene un boleto y quiere asistir al estadio. Vamos a estar preparados. No hay más que una convocatoria para manifestarse el día de mañana, de colectivos 420, que salió recientemente; no había salido otra convocatoria”, dijo.
Asimismo, el secretario confió en que este miércoles “no aparezca” el bloque negro, que sí apareció ya iniciado el partido del jueves pasado, a quienes señaló no de manifestarse por algún tema, sino para destruir y saquear comercios.
A cinco días del inicio del Mundial, aún no terminan acceso al Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan; algunos puentes están inconclusos
vr/cr
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