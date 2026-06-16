Nezahualcóyotl, Méx.-Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de un sujeto identificado como Juan Carlos “N”, quien es investigado por su posible responsabilidad en el delito de desaparición en agravio de Jaqueline Guzmán Contreras, quien fue su pareja sentimental.

En audiencia inicial de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez señaló el próximo 19 de junio como fecha para la continuación de la diligencia y decretó mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo a la investigación iniciada por la FGJEM, los hechos por los que se le investiga a Juan Carlos “N”, ocurrieron el pasado 4 de junio, cuando fue denunciada la desaparición de Jaqueline de 31 años de edad en el barrio Plateros del municipio de Chimalhuacán.

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Las indagatorias y seguimiento de cámara de videovigilancia permitieron determinar que la víctima, habría salido de su casa y abordado una moto taxi, en el que se trasladó al domicilio de Juan Carlos “N”, quien era su expareja sentimental, desconociéndose desde entonces su paradero.

Con las labores de investigación se pudo establecer que Juan Carlos “N”, habría arribado a su domicilio a bordo de un vehículo Versa, color blanco, de donde bajó unas bolsas negras, por lo que, con el avance de las pesquisas, el pasado 10 de junio se solicitó y obtuvo de un juez autorización para realizar un cateo en ese inmueble.

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Durante el mandamiento judicial fueron localizados diversos restos humanos, así como prendas que tenían manchas color rojizo, al parecer huellas hemáticas, entre otros indicios que fueron asegurados.

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Ese mismo día los restos hallados fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chimalhuacán, para iniciar los trabajos periciales para la identificación de la víctima.

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La fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de un juez orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N” por el delito de desaparición.

Desde el pasado 10 de junio, Juan Carlos “N”, se encontraba detenido en el penal Neza Bordo por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, por lo que, elementos de la FGJEM cumplimentaron el mandato judicial en reclusión, donde quedó a disposición de un juez por el delito de desaparición de personas.

En caso de comprobarse su responsabilidad podría alcanzar una condena de hasta 50 años de prisión.

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