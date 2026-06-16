La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió ocho investigaciones por delitos o actos violentos cometidos por el llamado Bloque Negro en la Ciudad de México, durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal detalló que una de estas investigaciones se abrió por lesiones a distintos compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual cuenta con personas detenidas.

“En su momento se dio libertad a las personas que se detuvieron; tenemos la investigación todavía en curso, recabando pruebas para definir si vamos a judicializar y en qué casos”, dijo.

Pablo Vázquez Camacho precisó que se denomina como bloque negro a personas que se manifiestan de manera violenta. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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Asimismo, precisó que se abrió una carpeta de investigación por daños, además de otras investigaciones que se abrieron sin detenidos, a partir de las denuncias que han presentado distintos comercios de la zona que fueron afectados. Se trata de tres investigaciones relacionadas con daño a la propiedad y tres investigaciones relacionadas con daño y robo.

“Hay distintos negocios en donde, además de sufrir daños, hubo robos de mercancías y a partir de esto, estamos investigando”, indicó.

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En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó que no se investiga a manifestantes sino delitos o conductas violentas.

Manifestación de madres buscadoras en el Ángel de la Independencia el día de la inauguración de la justa mundialista. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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“Cuando hemos detectado la comisión de delitos o actos de violencia o que existan denuncias, se hacen investigaciones. En todas las manifestaciones ha habido investigaciones; incluso se han obtenido órdenes de aprehensión, se ha presentado o llamado a testificar o a declarar a personas y es algo que haremos”, dijo.

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Precisó que lejos de “cualquier conspiración”, se denomina como bloque negro a personas que se manifiestan de manera violenta, es decir, no se trata de un grupo homogéneo compacto ni de un único grupo, sino que es la forma de expresarse de manera violenta.

“Siempre uno se pregunta, sobre todo en casos como el del Mundial, ¿exactamente qué puede perseguir un grupo, con este tipo de acciones? Pero bueno, eso quizá es parte de una valoración de otro tipo. Nosotros en lo que estamos enfocados y podrá complementar la Fiscal General de Justicia, es en investigar delitos. Como decíamos, hubo detenciones que se hicieron por lesiones, por robo y posteriormente se abrieron diversas carpetas también, a partir de denuncias de establecimientos que fueron saqueados, que fueron vandalizados y es partiendo de esos hechos que nosotros realizamos investigaciones”, indicó.

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Por otro lado, el secretario precisó que hubo 19 personas detenidas el día de la inauguración de la Copa del Mundo: siete por lesiones a policías; una por robo; cuatro por acreditaciones falsas que fueron puestas a disposición del Juzgado Cívico; tres personas por robo a celulares, que fueron también presentadas ante el Ministerio Público y cuatro personas que fueron puestas a disposición del Juez Cívico por afectaciones menores a la vía pública.

vr/cr