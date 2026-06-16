[Publicidad]
Autoridades de la Ciudad de México realizarán un operativo para vigilar que no haya ingreso de bebidas alcohólicas durante la transmisión de los partidos en el festival futbolero que se habilitó en la Plaza Garibaldi, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario reconoció que se tuvo registro de esta situación durante el pasado 11 de junio, durante la transmisión del partido México-Sudáfrica que marcó la inauguración de la Copa del Mundo, por lo que se contempla hacer vigilancia.
Lee también Suman 8 carpetas de investigación por actos violentos del bloque negro durante inauguración del Mundial: Fiscalía CDMX; una de ellas es por lesiones
“Ya tenemos previsto, obviamente, hacer un operativo para revisar que no ingresen al Fan Fest con alcohol, con cervezas, con alcohol. La verdad es que Garibaldi es un espacio que está lleno justamente de cantinas; es un espacio que es para oír mariachi, música. Pueden consumir dentro de los locales, para eso están los locales, pero no pueden consumir afuera”, señaló.
Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confió en que la situación se mantenga bien el próximo jueves 18 de junio durante la transmisión del partido México-Corea del Sur, de lo contrario, consideró la posibilidad de cambiar de lugar este festival.
A cinco días del inicio del Mundial, aún no terminan acceso al Jardín Flotante de Calzada de Tlalpan; algunos puentes están inconclusos
vr/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
La Selección Mexicana desata locura en su llegada a Guadalajara
Metrópoli
Transportistas liberan circulación en Periférico Norte tras seis horas de bloqueo; sostienen mesa de diálogo con autoridades estatales
Universal Deportes
Fabio Cannavaro y su selección uzbeca pondrán especial atención en Luis Díaz y James Rodríguez
Metrópoli
¡Tómalo en cuenta! Habrá cierres a la circulación por el partido entre Colombia y Uzbekistán; conoce las alternativas viales
Fútbol
¡Salió coqueto! El arquero de Cabo Verde que fue figura en la cancha ante España y ahora busca hacer lo mismo fuera
Espectáculos
Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy y deja en claro que no le interesan las disculpas de Adame
Fútbol
El emotivo video de Irán para México que se volvió una joya del Mundial 2026
Fútbol
"No le veo más sentido al futbol": Guillermo Ochoa prepara su despedida de la Selección Mexicana