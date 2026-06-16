Autoridades de la Ciudad de México realizarán un operativo para vigilar que no haya ingreso de bebidas alcohólicas durante la transmisión de los partidos en el festival futbolero que se habilitó en la Plaza Garibaldi, adelantó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario reconoció que se tuvo registro de esta situación durante el pasado 11 de junio, durante la transmisión del partido México-Sudáfrica que marcó la inauguración de la Copa del Mundo, por lo que se contempla hacer vigilancia.

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Festival futbolero en la Plaza Garibaldi. Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

“Ya tenemos previsto, obviamente, hacer un operativo para revisar que no ingresen al Fan Fest con alcohol, con cervezas, con alcohol. La verdad es que Garibaldi es un espacio que está lleno justamente de cantinas; es un espacio que es para oír mariachi, música. Pueden consumir dentro de los locales, para eso están los locales, pero no pueden consumir afuera”, señaló.

Sobre esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confió en que la situación se mantenga bien el próximo jueves 18 de junio durante la transmisión del partido México-Corea del Sur, de lo contrario, consideró la posibilidad de cambiar de lugar este festival.

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