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La alcaldía Benito Juárez actualizó el convenio de colaboración que mantiene con autoridades capitalinas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las principales empresas de telecomunicaciones del país, con el propósito de retirar el cableado en desuso, modernizar los mecanismos de prevención y fortalecer la respuesta ante emergencias.
En una mesa de trabajo, el alcalde Luis Mendoza, autoridades de gobierno y representantes de compañías como Telmex, AT&T, Izzi y Megacable coincidieron en la necesidad de renovar un acuerdo vigente desde 2003, a fin de responder a los desafíos actuales que enfrenta la infraestructura urbana de la Ciudad de México.
"Las ciudades modernas requieren mecanismos modernos de coordinación. La seguridad de las personas exige que gobierno y empresas trabajen de manera conjunta, compartiendo información y actuando de forma inmediata ante cualquier riesgo", señaló el edil.
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La iniciativa surge ante la creciente necesidad de atender riesgos asociados a postes deteriorados, cableado abandonado, árboles colapsados, instalaciones subterráneas sin protección, así como posibles afectaciones derivadas de incendios, tormentas, inundaciones o fallas en redes de servicios estratégicos.
Habrá comunicación en tiempo real con empresas de telecomunicaciones.
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Uno de los aspectos más relevantes del nuevo convenio será la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan una comunicación permanente y en tiempo real entre autoridades y empresas prestadoras de servicios.
A través de sistemas de georreferenciación, mapeo digital, evaluación conjunta de riesgos y canales de comunicación inmediata, será posible identificar con mayor rapidez puntos vulnerables y atender emergencias de manera más eficiente.
Actualizarán Atlas de Riesgo en BJ
Además, el nuevo esquema permitirá actualizar permanentemente el Atlas de Riesgos de Benito Juárez y contribuir a la actualización del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, fortaleciendo la capacidad institucional para anticipar amenazas y tomar decisiones preventivas que protejan a la población.
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La estrategia también busca agilizar la coordinación con dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), facilitando trámites, permisos y acciones conjuntas que permitan una intervención más rápida y efectiva sobre la infraestructura urbana.
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Durante la reunión y en representación del alcalde Luis Mendoza, participaron Bernardo Lartigue Contreras, jefe de gabinete de la alcaldía Benito Juárez; Liliana Aguilar Ruiz, directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Hussein Ronquillo, director general de Servicios Urbanos; por parte del gobierno capitalino, Gonzalo Martínez Romero, jefe de Seguimiento a Proyectos Especiales e Infraestructura Urbana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como representantes de la CFE y de las principales empresas de telecomunicaciones que operan en la capital.
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Como resultado de esta mesa de trabajo, se acordó la elaboración de una minuta que servirá como base para la integración y firma de un nuevo convenio de colaboración enfocado en la prevención de riesgos, la protección del patrimonio de las familias y el fortalecimiento de la infraestructura urbana.
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mahc/LL
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