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Ante el partido de hoy a las ocho noche entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, la secretaría de Turismo local, Alejandra Frausto Guerrero, le recomendó a visitantes colombianos que lleguen temprano al evento.
“El estadio abrirá sus puertas cuatro horas antes, así prevean su salida con tiempo”, expresó la mandataria desde el stand de Colombia en la Aldea Digital en Bosque de Chapultepec.
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Frausto Guerrero refirió que por la mañana platicó con una televisora colombiana sobre el ambiente mundialista previo al partido, como la congregación de miles de aficionados de la “selección cafetalera” en el Ángel de la Independencia.
Además de desearle suerte para el encuentro deportivo de esta noche, la secretaria degustó algunas pruebas gastronómicas en el stand y observó las prendas de ropa originarias de ese país.
LL
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