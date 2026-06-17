El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta para que todos los diputados locales, así como las 16 alcaldías capitalinas, promuevan la difusión de las obras y los proyectos impulsados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con motivo del Mundial 2026.

En la sesión permanente, el diputado de Morena, Paulo Emilio García, presentó un Punto de Acuerdo para expandir la difusión de la información, que fue avalado por mayoría de votos, pese al descontento del PAN y PRI, quienes expresaron sus inquietudes respecto al costo de los proyectos y las obras; los procedimientos y tiempos de ejecución.

El morenista explicó que su propuesta busca fortalecer la comunicación con la ciudadanía sobre las acciones de infraestructura, movilidad, seguridad, servicios públicos y recuperación de espacios urbanos implementadas por el Gobierno capitalino, como parte de la preparación de la justa deportiva.

El legislador aseguró que "son infraestructura que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida". Foto: Hugo Salvador / El Universal

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“Las obras realizadas en el marco del Mundial no son para los turistas. Son infraestructura que mejora la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven todos los días en la Ciudad de México”, aseveró.

En ese contexto, destacó que –según información de la Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial 2026– la cartera de proyectos contempla 54 acciones estratégicas, con una inversión superior a los 16 mil 679 millones de pesos, enfocadas principalmente en movilidad e infraestructura urbana.

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Entre las obras más relevantes destacan la repavimentación de vialidades; el fortalecimiento del Tren Ligero; mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro; nuevos corredores de Trolebús; modernización de Centros de Transferencia Modal (CETRAM); señalización vial, y proyectos para mejorar la conectividad hacia el sur de la ciudad.

Entre las obras destacan la repavimentación de vialidades; el fortalecimiento del Tren Ligero; y las mejoras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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Paulo Emilio García reiteró que, aunque el Gobierno capitalino ha difundido información sobre estos proyectos a través de sus plataformas oficiales, es indispensable que las alcaldías también informen a sus habitantes acerca de las obras y proyectos impulsados con motivo de la competencia mundialista.

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Reconoció que las obras de gran magnitud suelen generar afectaciones temporales a la movilidad y diversas inquietudes entre la población, por lo que una estrategia de comunicación más amplia permitiría informar sobre los avances, beneficios, rutas alternas y mecanismos de atención ciudadana.

vr/cr