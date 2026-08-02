Este domingo el Toluca y el Necaxa cierran la actividad de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el estadio Nemesio Diez.

Por un lado, los dirigidos por Antonio Mohamed buscan recuperarse del duro golpe recibido en el Campeón de Campeones contra Cruz Azul, y del partido perdido contra Pumas por Liga MX antes de irse a Estados Unidos. Los Diablos vencieron a las Chivas en la jornada 1 y desde entonces no conocen la victoria.

Por su parte, los Rayos, bajo el mando del uruguayo Martín Varini, buscan el liderato del campeonato tras vencer al Atlante y a los Rayados de Monterrey en sus primeros dos compromisos, ambos en condición de local. Por ende, esta noche es un gran reto para el Necaxa, que jugará fuera de casa por primera vez y lo hará contra uno de los equipos más fuertes del futbol mexicano. Además, hace más de 11 partidos que Necaxa no le gana al Toluca.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que sigan las acciones más destacadas del encuentro que será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.

TOLUCA VS NECAXA: MINUTO A MINUTO