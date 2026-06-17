La cantante Lydia Rodríguez, quien durante los últimos 17 años fue la voz de Presuntos Implicados, anunció su salida de la agrupación española mediante un comunicado en redes sociales, en el que denunció haber vivido situaciones de maltrato, control excesivo y una constante presión sobre su imagen personal.

La intérprete aseguró que detrás de los escenarios enfrentó experiencias que calificó como “intolerables”, las cuales terminaron provocándole un importante desgaste emocional. Entre ellas mencionó comentarios relacionados con su apariencia física y exigencias estéticas que, según explicó, afectaron su bienestar psicológico.

Rodríguez relató que uno de los episodios que más la marcó ocurrió cuando un representante vinculado a la banda le dijo que al subir al escenario debía resultar sexualmente atractiva para el público. La cantante señaló que este tipo de conductas son actualmente inaceptables y lamentó no haber recibido disculpas por lo ocurrido.

“Nunca olvidaré el día en que un manager de la banda me soltó una frase que me marcó: ‘Cuando subas al escenario, todos te tienen que querer follar’. Cosas que hoy en día, afortunadamente, son intolerables y denunciables, y por las cuales aún no he recibido ni una sola disculpa”, recordó.

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Acusó que el nivel de control sobre su vida profesional y personal llegó al punto de limitar su libertad de expresión, incluso en sus propias redes sociales. Según explicó, durante años sintió que no podía mostrarse tal como era ni expresar abiertamente sus opiniones.

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La artista también manifestó sentirse decepcionada por la falta de apoyo de sus compañeros de grupo. De acuerdo con su versión, los integrantes conocían las situaciones que enfrentaba, pero nunca intervinieron para defenderla. Incluso afirmó que algunas de estas dinámicas fueron favorecidas por lo que describió como un exceso de ego dentro de la agrupación.

“Lo más doloroso de todo esto fue la absoluta falta de compañerismo. Ellos fueron conocedores de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron”.

En su mensaje, Rodríguez hizo referencia a Sole Giménez, cantante original de Presuntos Implicados hasta 2006. Con el paso del tiempo, dijo comprender mejor las razones que llevaron a Giménez a abandonar el proyecto musical.

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Pese a las dificultades, la vocalista agradeció el cariño recibido por parte de los seguidores del grupo a lo largo de casi dos décadas. Reconoció que el respaldo del público fue una de las razones que la motivaron a continuar durante tantos años, aunque aseguró que había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida.

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Entre las situaciones que denunció también destacó una presión constante relacionada con su peso, su vestuario, maquillaje y peinado. Según explicó, se le hizo sentir en repetidas ocasiones que su valor artístico dependía de cumplir determinados estándares de imagen, algo que terminó afectando su salud emocional.

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“Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo, como si mi valía como artista dependiera de encajar en unos cánones absurdos”.

Lejos de considerar esta decisión como un retiro definitivo, Lydia Rodríguez afirmó que se encuentra entusiasmada por la nueva etapa que comenzará en su carrera. La cantante adelantó que ya trabaja en nueva música y en un proyecto en solitario, donde espera desarrollar su trabajo con mayor libertad, respeto y autonomía creativa.

Con ello, concluye una etapa de 17 años al frente de Presuntos Implicados, una de las agrupaciones más reconocidas del pop español.

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