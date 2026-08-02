Canal Once informó que este domingo recuperó de manera pacífica sus instalaciones, luego de permanecer más de dos meses ocupadas por un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), situación que, aseguró, afectó el desarrollo normal de las actividades de la emisora.

En un comunicado, la televisora pública detalló que la ocupación inició el pasado 21 de mayo y señaló que las demandas de los manifestantes eran ajenas a las atribuciones de Canal Once. Durante ese periodo, afirmó que privilegió el diálogo como mecanismo para lograr la recuperación de sus instalaciones.

La emisora explicó que el regreso a sus instalaciones permitirá restablecer gradualmente las labores relacionadas con la revisión de su infraestructura, la preservación de su acervo audiovisual y la operación de los servicios informativos, educativos, científicos y culturales que ofrece desde hace más de seis décadas.

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Canal Once reiteró su respeto al derecho de las y los estudiantes a manifestarse, pero también subrayó el derecho de sus trabajadores a desempeñar sus funciones y el de las audiencias a recibir información.

Asimismo, destacó que, pese a la ocupación, logró mantener sus transmisiones gracias al trabajo de su personal y al apoyo de diversas instituciones y medios públicos, aunque reconoció que esta operación extraordinaria implicó limitaciones operativas.

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La televisora informó que en los próximos días dará a conocer los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones, infraestructura y bienes bajo resguardo, así como las acciones que emprenderá para su recuperación y el restablecimiento pleno de sus operaciones.

Precisó además que la recuperación del inmueble no modifica las mesas de trabajo establecidas con las autoridades universitarias, las cuales continuarán por la vía del diálogo para atender las demandas de los estudiantes.

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