Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuatro toneladas de cigarros ilícitos, equivalentes a dos millones 880 mil cigarros.

Las incautaciones fueron resultado de la aplicación de inteligencia aduanera, gestión integral de riesgos, revisión documental, inspección mediante equipos de revisión no intrusiva (Rayos X) e inspección física, herramientas que permitieron detectar inconsistencias en embarques procedentes de China y Corea con destino al territorio nacional, con lo que se evitó el ingreso de mercancías de alto riesgo.

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que estas acciones representan más que un aseguramiento de mercancías, constituyen un golpe a los esquemas utilizados para el contrabando de productos de tabaco que afectan la economía formal, vulneran los derechos de propiedad intelectual.

Aseguran 3 millones de cigarros ilícitos en el AICM (02/08/2026). Foto: X @GabSeguridadMX

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Además, de que generan competencia desleal para las empresas legalmente establecidas y representan riesgos para la salud de la población, al tratarse de productos cuya autenticidad, composición y trazabilidad deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras continúan las actuaciones legales correspondientes y se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales que permitan determinar su situación jurídica.

Las autoridades refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección y control, a fin de proteger la seguridad nacional, fortalecer el comercio exterior y combatir posibles conductas ilícitas que afecten al país.

Aseguran 3 millones de cigarros ilícitos en el AICM (02/08/2026). Foto: X @GabSeguridadMX

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