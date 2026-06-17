La gran derrama económica que se dijo traería la Copa Mundial FIFA 2026 aún no se traduce en lleno total ni incremento de ventas en la gran mayoría de los negocios del país, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano.

Los primeros resultados muestran que la ocupación hotelera está por debajo de las expectativas iniciales pues en la Ciudad de México alcanzó el 78.7%, en Monterrey el 65% y en Guadalajara 67.12%, “aunque hay un margen para que crezca la afluencia de visitantes”, de acuerdo con un sondeo hecho por la Concanaco.

Si bien no hay un lleno total en los hoteles de la Ciudad de México, si se compara la ocupación de la semana del 8 al 14 de junio del 2025 con la misma semana de este 2026, hay un crecimiento de 16.2%.

Lee también Banxico: Mundial tendrá efecto limitado en el PIB

Impacto en restaurantes

En los restaurantes se observa que el 56% de estos establecimientos registraron ventas menores y solo el 28% tuvo mejores ingresos que en un día regular y el 16% dijo tener ventas similares a días anteriores, de acuerdo con la consulta hecha por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

De la Torre de Stéffano dijo que se observa que el éxito no dependió solamente del partido sino el de convertir el momento en toda una experiencia, ya que con ello los negocios obtuvieron 50% más de ventas.

[Publicidad]

Explicó que la Concanaco también hizo un sondeo en el que encontró que en general los encargados de negocios dijeron que el 54.7% mantuvo sus ventas sin cambios, el 22.1% reportó disminución y únicamente el 11.6% tuvo mejoras.

“El Mundial genera entusiasmo y expectativas, pero todavía no hay una recuperación generalizada para la mayoría de los negocios”, comentó en videoconferencia de prensa.

Recordó que la derrama económica total por el Mundial 2026 podría alcanzar los 65 mil millones de pesos, pero de esa cantidad 5 mil millones corresponden a la venta de boletos y los 60 mil millones de pesos restantes corresponden al consumo turístico internacional y nacional, es decir, a pesar de las bajas ventas “se sigue con la expectativa de lograr llegar a las cifras estimadas”.

[Publicidad]

“El éxito del Mundial no se va a medir únicamente por goles o estadios llenos se va a medir por cuantos negocios pequeños y medianos lograron resistir y crecer y cuántas familias se beneficiaron por la fiesta mundialista”.

Lee también La derrama económica mundialista

¿A qué se debe el bajo impacto del Mundial registrado hasta ahora?

Consideró que este bajo impacto tiene que ver con varios factores, como pueden ser las marchas de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las limitaciones que hay en temas de propiedad intelectual, así como que no se pueden poner promocionales ni adornos que puedan ligar a un negocio con el Mundial, entre otros.

[Publicidad]

“Hay un factor que ha limitado el potencial económico del evento. Las restricciones derivadas del régimen de propiedad intelectual por parte de la FIFA que han obligado a muchos restaurantes, bares, cafeterías...a contratar a las licencias especiales para poder transmitir los partidos, pero también ha habido un cuello de botella para que esas contrataciones se puedan llevar a cabo”, dijo.

Lee también Primer día del Mundial 2026 y triunfo de México generó ventas por mil 200 millones de pesos: Concanaco

Sobre los bloqueos dijo que “las movilizaciones por parte del CNTE que dañaron patrimonio público y privado lastimaron la intención de visitantes a las sedes mundialistas”.

[Publicidad]

Agregó que “en términos de ventas de asientos a los partidos están agotados, pero los estadios no están totalmente llenos, porque hay un fenómeno de reventa”, entre otros factores que impactan negativamente las ventas de comercios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc