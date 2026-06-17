La Copa Mundial 2026 tiene expectativas positivas, pero el impacto será limitado en la economía medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el Banco de México (Banxico).

“Si bien será un evento positivo con derramas en distintos sectores, el efecto acotado sobre una economía amplia y diversa como la mexicana sería moderado”, dijo el director general de Investigación Económica del banco central, Aldo Heffner Rodríguez.

Durante la presentación del Reporte de Economías Regionales, expuso que en general predominan las expectativas favorables, pero será de manera diferenciada por zona y sector.

En conferencia de prensa, indicó que el impacto se centrará en las sedes, aunque dijo que no hicieron el ejercicio sobre cada una, es decir, para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

No obstante, recalcó que la mayoría de los beneficios se verían en anticipación durante la realización del evento.

Heffner calculó que para algunos sectores, como el turístico, puede haber una derrama posterior a la finalización del evento si se visitan destinos de playa. El funcionario puso de manifiesto que en todas regiones los empresarios destacaron los avances en proyectos de infraestructura urbana, al igual que en obras vinculadas con la Copa.

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Las fuentes que consultaron expresaron que en las ciudades sede hubo un aumento en la demanda de equipo electrónico, recubrimientos y materiales de construcción destinados a la remodelación de establecimientos y de hospedaje ante la expectativa de captar turistas nacionales y extranjeros.

Comentó que, en la zona centro, directivos consultados mencionaron como elementos positivos para la actividad la elaboración de productos de confitería.

Refirieron la apertura de nuevos nichos de mercado mediante patrocinios y el lanzamiento de productos conmemorativos alusivos a la celebración de la justa futbolera.

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Favorecen participaciones

En la región norte, según las consultas que realizaron, destacó la construcción pública, gracias al aumento de las participaciones federales durante el primer trimestre de 2026 respecto al último tramo del año pasado. Dichos recursos federales fortalecieron la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales y favorecieron la ejecución de proyectos de infraestructura.

Entre los avances más relevantes, los directivos destacaron las obras de ampliación del Metro de Monterrey en las Líneas 4 y 6, y los proyectos vinculados con la preparación para el Mundial.

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