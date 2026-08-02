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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que el volcán Popocatépetl registró 55 exhalaciones durante las últimas 24 horas, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y, en algunos casos, bajas cantidades de ceniza.
El reporte, difundido este domingo 2 de agosto, señala que el coloso mantiene actividad constante y que el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2.
El organismo explicó que las exhalaciones fueron detectadas entre las 10:00 horas del sábado y las 10:00 horas de este domingo, como parte del monitoreo permanente que realiza en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Además de las exhalaciones registradas, durante la mañana de este domingo el volcán continuó con una emisión constante de vapor de agua, otros gases volcánicos y, de manera ocasional, ceniza, con dispersión hacia el oeste-noroeste, de acuerdo con las condiciones del viento.
Aunque el nivel de alerta no se modificó, el Cenapred señaló que la actividad observada corresponde al escenario previsto para la fase actual, por lo que continuará el monitoreo permanente para detectar cualquier cambio en el comportamiento del volcán.
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Riesgos previstos durante la Fase Amarillo 2
El Cenapred indicó que, mientras el semáforo permanezca en Amarillo Fase 2, pueden presentarse:
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- Explosiones de tamaño menor a moderado.
- Tremor de amplitud variable.
- Caída de ceniza de ligera a moderada en comunidades cercanas y en algunas ciudades más alejadas.
- Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter.
- Lahares que desciendan por las barrancas debido a la acumulación de ceniza y las lluvias previstas en las próximas semanas.
- Posibles flujos piroclásticos que no alcancen zonas pobladas.
Medidas para la población
Ante la actividad del Popocatépetl, el Cenapred reiteró las siguientes recomendaciones:
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- No acercarse al cráter ni intentar subir al volcán.
- Respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter.
- Si ocurre caída de ceniza, proteger ojos, nariz y boca.
- En caso de lluvias intensas, mantenerse alejado del fondo de las barrancas por el riesgo de flujos de lodo y escombros.
- Consultar únicamente la información difundida por el Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil, y evitar hacer caso a rumores.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que la Policía de Alta Montaña permanece atenta y en coordinación con otras autoridades para apoyar las acciones de protección a la población.
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dmrr
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