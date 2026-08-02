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Los perros más destacados dominaron las olas el sábado en el Campeonato Mundial de Surf Canino, mientras cientos de espectadores aplaudían, y ladraban, desde la playa del norte de California.
Desde pequeños spaniels hasta grandes labradores, los canes fueron evaluados por factores como el tiempo que podían mantenerse sobre la tabla, el tamaño de la ola y su confianza. En su décimo año, el certamen, que se celebra en Pacifica, a unos 22 kilómetros (14 millas) al sur de San Francisco, incluye un evento de adopción de mascotas y recaudación de fondos para organizaciones benéficas locales de protección animal.
Los perros, con sus coloridos chalecos salvavidas, se prepararon sobre sus tablas de surf y recibieron ayuda de participantes humanos, que identificaban la mejor ola para llevar la tabla hasta la playa. Los espectadores estallaban en aplausos y vitoreaban con cada recorrido exitoso.
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Sophia Sadlowski puso por primera vez a Rusty, su pinscher miniatura, sobre su tabla de surf para tomarle fotos divertidas cuando él era apenas un cachorro.
“Y entonces... no quería bajarse”, relató Sadlowski, de Huntington Beach, California. “Caminé hacia la playa, lo puse en una ola y la surfeó”.
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Perros de tamaño pequeño, mediano y grande compitieron en eliminatorias, y luego los canes con mayor puntuación en cada una se enfrentaron por el premio principal. La jornada también incluyó competencias en tándem, en las que varios perros, así como perros y humanos, compartieron la tabla de surf.
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El chaleco salvavidas de Rusty era verde, con estampado animal y una aleta de tiburón que sobresalía de su espalda, y sus gafas daban la impresión de que era un competidor feroz en las pruebas de perros pequeños y en las de tándem. Sadlowski explicó que Rusty participó en su primera competencia de surf cuando tenía cuatro meses, y que ahora ella y su cachorro están libres de cáncer.
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“Tenía cuatro meses y quedó en tercer lugar. Así que hemos estado surfeando desde entonces”, relató Sadlowski. “Nos enganchamos”.
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