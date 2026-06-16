El canciller Roberto Velasco visitó el Centro Conjunto de Coordinación en la embajada de Estados Unidos en México, en el marco de la reunión de seguridad de la semana pasada.

Así lo anunció el embajador Ronald Johnson a través de X. "Un gran ejemplo de la estrecha cooperación Estados Unidos-México que está ayudando a hacer de esta histórica internacional de futbol y la más segura y memorable de la historia".

De acuerdo con el funcionario estadounidense, a través de la coordinación, del intercambio de información y esfuerzos conjuntos, "estamos fortaleciendo la seguridad".

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Después de una reunión entre autoridades mexicanas y norteamericanas el pasado 12 de junio, México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una “nueva era” de cooperación en materia de seguridad.

La embajada de Estados Unidos en México indicó que la conversación de este 12 de junio en la Ciudad de México se centró en el combate a los grupos de la delincuencia, y ambos países reconocieron que pueden lograr “resultados históricos” cuando trabajan juntos.

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“Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas —a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)— para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera”, expuso la embajada.

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Indicó que representantes de 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos participaron en dicha reunión bilateral de implementación en materia de seguridad, encabezada por expertos y celebrada en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

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Añadió que se impulsan “resultados inmediatos y de gran impacto” en prioridades de seguridad compartidas: “Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance en la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones”.

Resaltó que el GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose. “Esta iniciativa representa la siguiente etapa de nuestros esfuerzos conjuntos para generar resultados concretos que garanticen la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, mencionó.

Señaló que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del mandatario Donald Trump reafirmaron su determinación de cooperar, proteger a sus ciudadanos y promover una región más segura y próspera mediante una colaboración y coordinación continuas por medio de reuniones periódicas.

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“Las personas en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir seguras y en paz, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que imponen los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo la representación diplomática.

El embajador Johnson destacó al Centro Conjunto de Coordinación como "un gran ejemplo" de la estrecha cooperación EU-México "que está ayudando a hacer de esta histórica justa internacional de futbol la más segura y memorable de la historia".

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"A través de una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico", dijo el diplomático estadounidense en sus redes sociales.

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dft