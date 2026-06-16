Nación | 16-06-26 | 13:40 | Actualizada | 16-06-26 | 13:40 |

, embajador de Estados Unidos en México, condenó la sentencia en su país a una persona mexicana por tráfico de cientos de personas.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó la "sólida cooperación" entre para salvar vidas contra el tráfico de personas.

"Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y a desmantelar redes criminales que se benefician poniendo en riesgo a personas a través de continentes y fronteras", dijo.

Lee también

Mencionó que el ciudadano mexicano fue sentenciado por su participación en una organización que trasladó a cientos de personas de África, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de múltiples países y hacia Estados Unidos.

"Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes ilegales y el alcance global de estas redes criminales. A través de una sólida cooperación, estamos logrando que los traficantes de personas rindan cuentas ante la justicia", declaró el diplomático estadounidense.

[Publicidad]

apr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]