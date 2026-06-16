[Publicidad]
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, condenó la sentencia en su país a una persona mexicana por tráfico de cientos de personas.
A través de sus redes sociales, el embajador Johnson destacó la "sólida cooperación" entre Estados Unidos y México para salvar vidas contra el tráfico de personas.
"Cuando nuestros países trabajan juntos para combatir el tráfico de personas, ayudamos a salvar vidas y a desmantelar redes criminales que se benefician poniendo en riesgo a personas a través de continentes y fronteras", dijo.
Lee también Caso Diego Sinhue: si hay suficientes pruebas, que se proceda, dice Sheinbaum
Mencionó que el ciudadano mexicano fue sentenciado por su participación en una organización que trasladó a cientos de personas de África, Asia, Medio Oriente y América Latina a través de múltiples países y hacia Estados Unidos.
"Este caso pone de relieve los riesgos que enfrentan los migrantes ilegales y el alcance global de estas redes criminales. A través de una sólida cooperación, estamos logrando que los traficantes de personas rindan cuentas ante la justicia", declaró el diplomático estadounidense.
[Publicidad]
Sheinbaum descarta que haya juicio formal contra Rocha Moya; "no hay plazo legal que obligue a EU a entregar pruebas", dice
apr
[Publicidad]
Más información
Nación
Ariadna Montiel exhorta a acudir a FanFest para ver el Mundial; "ojalá que ninguno ande en el estadio con boletos de 120 mil pesos"
Metrópoli
Cumplimentan orden de aprehensión de presunto responsable de desaparición de Jaqueline Guzmán en Chimalhuacán; hallan restos humanos en su casa
Tendencias
¿Gaspi predijo su muerte?; descubre la teoría que conmocionó a usuarios en redes sociales
Metrópoli
Muere hombre dentro de habitación de hotel en alcaldía Coyoacán; recibió un disparo de arma de fuego