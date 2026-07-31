Morena celebró la decisión del la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenarle al PRI bajar nueve publicaciones donde alude a dicho partido político como “narcopartido”.

“El pasado 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no censuró el debate político ni coartó libertades. La libertad de expresión es el corazón de la democracia; la calumnia financiada con recursos públicos no lo es. Confundir ambas cosas no es un descuido: es una estrategia deliberada”, indicó Movimiento de Regeneración Nacional.

La Comisión de Quejas y Denuncias, presidida por el consejero Arturo Castillo, decidió, por unanimidad, bajar nueve publicaciones: Cinco del dirigente nacional priísta, Alejandro Moreno, y cuatro de las cuentas oficiales del Partido Revolucionario Institucional, al constatar que imputan delitos falsos sin aportar una sola prueba.

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Morena reiteró que respalda la decisión del INE y la libertad de expresión, pero matizó que la misma “exige responsabilidad y sustento”.

“La transformación no se alimenta del silencio de la oposición, sino de los resultados y del bienestar de la gente. Al PRI no lo desmiente este movimiento: lo desmienten los tribunales, su propia historia y la memoria de las y los mexicanos”.

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“El Partido Revolucionario Institucional insiste en recurrir a la mentira. Disfrazado ahora de una indignación ensayada, vuelve a repetir el mismo insulto que la autoridad electoral ya catalogó como una falsedad sin sustento: llamar ‘narcopartido’ al movimiento que ha sido respaldado democráticamente por millones de mexicanas y mexicanos”, afirmó Morena en un comunicado.

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Además, Movimiento de Regeneración Nacional criticó los ataques que el Instituto Nacional Electoral ha recibido de parte del Partido Revolucionario Institucional, afirmando que mientras los priistas marcharon en años pasados bajo la consigna de que “el INE no se toca”, ahora lo atacan cuando no se ve beneficiado.

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“El mensaje es transparente: para el PRI, el árbitro electoral solo es legítimo cuando le da la razón. Esa no es una defensa de la democracia; es la prueba de que nunca entendieron que las reglas también aplican para ellos”, afirmó Morena.

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