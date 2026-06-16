Al reiterar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha entregado pruebas que sustenten la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no existe un plazo legal que obligue a las autoridades estadounidenses a presentar documentación adicional en esta etapa del proceso.

Al ser cuestionada sobre la cercanía del plazo de 60 días relacionado con la petición formulada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense, la Presidenta respondió: “No hay plazo. No hay plazo. Habría plazos en el cual un juicio formal de extradición”, respondió.

Sheinbaum explicó que la petición presentada por autoridades estadounidenses corresponde únicamente a una solicitud de detención urgente con fines de extradición y no a un procedimiento formal.

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“Recuerden que en este caso lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue la detención urgente con fines de extradición. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ninguna prueba”, señaló.

La titular del Ejecutivo federal precisó que, aun cuando dicha solicitud pudiera ser rechazada por las autoridades mexicanas, el gobierno estadounidense conservaría la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición.

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“En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía Estados Unidos tendría, o el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal. En este caso fue la solicitud de detención urgente con fines de extradición”, indicó.

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La presidenta reiteró que hasta el momento no se ha recibido evidencia que justifique la medida solicitada por las autoridades estadounidenses, por lo que el caso permanece en la etapa inicial de análisis por parte del gobierno mexicano.

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