La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este martes 16 de junio nuevas acciones de protesta en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de la huelga nacional indefinida que mantiene desde hace 16 días para exigir la atención de sus demandas laborales y de seguridad social.

Las actividades iniciarán a las 10:00 horas en tres puntos estratégicos de la capital: la Glorieta de El Caballito, donde participarán integrantes de la Sección XIV y del Área Metropolitana; el Ángel de la Independencia, con presencia de la Sección XXII de Oaxaca; y la zona de Insurgentes y Reforma, donde se concentrarán las secciones XXXIV, XVIII, LVIII y VII. La CNTE informó que otros contingentes se incorporarán a las movilizaciones conforme a sus posibilidades.

Las protestas forman parte de la jornada de lucha que el magisterio disidente mantiene para demandar la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones, el regreso a un esquema solidario de jubilación, incrementos salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

Lee también Paro de CNTE pone en jaque a niños de primaria; pega a 1.4 millones

La Coordinadora también ha insistido en la derogación de aspectos de la reforma educativa y en la instalación de una mesa de negociación que atienda de manera directa sus planteamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que su gobierno mantiene disposición al diálogo, pero ha reiterado que la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 no es viable por el impacto financiero que tendría para las finanzas públicas. Asimismo, ha defendido las propuestas presentadas por la administración federal, entre ellas la congelación de la edad mínima de jubilación y diversas medidas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado.

[Publicidad]

Pese a ello, la CNTE considera que las respuestas gubernamentales no atienden sus demandas centrales, por lo que ha decidido mantener la huelga nacional, el plantón instalado en el Zócalo capitalino y las movilizaciones en la Ciudad de México y otras entidades del país.

nro/apr