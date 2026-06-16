La dirigencia nacional de Morena ha presentado 20 recursos legales en contra de los resultados y el proceso electoral que se llevó a cabo en Coahuila hace dos semanas, en el que han acusado múltiples irregularidades, entre ellas, la compra de voto a través de código QR.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, detalló que hay tres denuncias a nivel federal: una de ellas está en la FISEL sobre la compra y coacción de los votos; una más ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por el rebase de tope de gastos de algunos de los candidatos.

Una denuncia más está en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para buscar un seguimiento y el origen del dinero que supuestamente utilizó el PRI para la del voto y sus posibles redes de financiamiento.

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De acuerdo con cifras del PREP, se confirma el triunfo del partido tricolor en los 16 distritos electorales de la entidad. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Otras 17 quejas a nivel local

Además de estas denuncias a nivel federal, ya se presentaron 17 quejas electorales a nivel local, una por cada distrito local electoral y una de carácter general ante el Instituto Electoral Coahuilense.

Las denuncias presentadas van en los siguientes cinco ejes:

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1. Compra y coacción del voto

2. Participación indebida de servidores públicos

3. Uso electoral de programas sociales del estado

4. Intimidación violencia política y violencia en razón de género

5. Rebase de topes de campaña

Con estas denuncias, Morena pide la anulación total de la elección, según sus cálculos, porque asegura que las irregularidades equivalen al 22.6% de la votación total del ejercicio electoral.

“Vamos a llegar hasta la última instancia electoral para detener este operativo que el PRI inició en Durango y lo perfeccionó en Coahuila”, señaló Montiel.

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