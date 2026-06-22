El senador Enrique Inzunza Cázarez, ausente de sus funciones legislativas desde hace 55 días, no asistió este lunes a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que se realizó en modalidad “virtual” o “a distancia”.

El legislador de Morena, señalado por el Departamento de Justicia como uno de los 10 funcionarios de vínculos con el Cártel de Sinaloa y en particular con el grupo criminal de “Los Chapitos”, no se ha presentado a trabajar al Senado ni a la Comisión Permanente desde el pasado 29 de abril.

En la sesión virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside Reina Celeste Ascencio, se pasó lista y se mencionó al senador Inzunza Cázarez, quien no se conectó a la plataforma que utiliza la cámara alta para este tipo de sesiones.

Lee también Sheinbaum reacciona a reconocimiento de The Guardian; lo que más nos importa es el apoyo del pueblo, dice

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó recientemente que Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones del pleno de la Comisión Permanente, que concluyen el próximo 26 de agosto.

Sin embargo, a las sesiones del Senado, tanto del pleno como de comisiones, está obligado a asistir o a justificar su ausencia, lo que no ha ocurrido.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr