La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la reciente publicación del diario británico The Guardian, que destacó su popularidad y liderazgo de izquierda en el mundo.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que lo que más le importa es el apoyo de las personas mexicanas porque “nosotros no llegamos para ser reconocidos afuera”.

“Lo que más nos importa es el apoyo del pueblo y lo hacemos, primero porque ese es nuestro compromiso, la cercanía con el pueblo, el ser un gobierno del pueblo. Y mientras eso siga ocurriendo, vamos a seguir teniendo el apoyo de la gente”, dijo.

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“Ya si hay reconocimiento internacional por eso, pues es porque este movimiento que representa la transformación de nuestro país es único en el sentido de esta hermandad entre el pueblo de México y su gobierno, va más allá, incluso, de un partido político, va más allá de Morena. El dar resultados, es la honestidad en primer lugar (...)”, añadió.

Aseguró que “el amor al pueblo es lo más poderoso que pueda haber”, así como el amor a la patria. Recalcó que el reconocimiento también es por la cercanía, por no traicionar y por dar resultados.

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La Mandataria federal volvió a acusar clasismo y racismo de la oposición: “Si hay apoyo popular, hay reconocimiento nacional e internacional (...). Llegamos para mantener los principios de la transformación de México”.

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