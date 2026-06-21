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La segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 continuará este domingo, 21 de junio, con cuatro partidos que se distribuirán a lo largo del día. La agenda dominical empezará por la mañana con un duelo entre España y Arabia Saudita para cerrar horas más tarde con Nueva Zelanda y Egipto.
De los cuatro compromisos que se disputarán este domingo, solo uno se transmitirá por la televisión abierta mexicana: España contra Arabia Saudita. El resto de los partidos podrán verse a través de plataformas de streaming.
Estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos. La segunda jornada de la Fase de Grupos se extenderá hasta el martes, 23 de junio, para dar paso a la tercera fecha de la instancia el miércoles, 24 de junio.
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La agenda mundialista con los partidos que se jugarán en la Fase de Grupos
Domingo, 21 de junio
- España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.
- Bélgica vs Irán | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
- Nueva Zelanda vs Egipto | Grupo G | Estadio BC Place de Vancouver | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
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