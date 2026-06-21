La segunda jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 continuará este domingo, 21 de junio, con cuatro partidos que se distribuirán a lo largo del día. La agenda dominical empezará por la mañana con un duelo entre España y Arabia Saudita para cerrar horas más tarde con Nueva Zelanda y Egipto.

De los cuatro compromisos que se disputarán este domingo, solo uno se transmitirá por la televisión abierta mexicana: España contra Arabia Saudita. El resto de los partidos podrán verse a través de plataformas de streaming.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver cada uno de los partidos. La segunda jornada de la Fase de Grupos se extenderá hasta el martes, 23 de junio, para dar paso a la tercera fecha de la instancia el miércoles, 24 de junio.

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Selección de Irán en entrenamiento, durante la Copa del Mundo de 2026 - Foto: AP

La agenda mundialista con los partidos que se jugarán en la Fase de Grupos

Domingo, 21 de junio

España vs Arabia Saudita | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX , Canal 5 , TUDN y Azteca 7 .

vs | Grupo H | Estadio de Atlanta | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de , , y . Bélgica vs Irán | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | Grupo G | Estadio de Los Ángeles | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Uruguay vs Cabo Verde | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | Grupo H | Estadio de Miami | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Nueva Zelanda vs Egipto | Grupo G | Estadio BC Place de Vancouver | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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