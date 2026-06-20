En cada calle aledaña al estadio Monterrey, el color y la cultura se mezclaban de una forma poco común pero profundamente especial.

Banderas de Japón ondeaban junto a sombreros norteños, mientras los kimonos se abrían paso entre calles, plazas y avenidas, creando una postal que solo un Mundial puede regalar. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro donde tradiciones lejanas encontraron un mismo latido futbolero.

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Horas antes del partido, la previa ya se vivía como una fiesta compartida. Sin importar la barrera del idioma, la conexión entre mexicanos y japoneses se construyó a base de sonrisas, música y curiosidad mutua.

Ver a aficionados nipones bailando al ritmo de música norteña, brindando con tequila y dejándose llevar por el ambiente, contrastaba con los mexicanos que, con orgullo, pintaban en sus mejillas la bandera del país asiático.

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No era para menos. Tanto la afición japonesa, la mexicana como el reducido pero fiel grupo de seguidores tunecinos estaban a punto de ser parte de un momento único: el partido número mil en la historia de las Copas del Mundo.

Un encuentro que, más allá del resultado, ya había asegurado su lugar en los libros del futbol, convirtiendo a todos los presentes en testigos y protagonistas de una página imborrable del deporte.

Con el orden y la disciplina que distingue a los japoneses, el ingreso al estadio transcurrió de manera impecable.

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Ese comportamiento fue replicado por la afición local, que en todo momento buscó sumarse a la fiesta, imitando cánticos y porras para demostrar que, al menos durante esos noventa minutos, ambos públicos estarían del mismo lado, haciendo equipo en las gradas.