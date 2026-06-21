Mundial 2026: Túnez vs Japón – EN VIVO – Jornada 2 – Grupo F

El partido número mil en la historia de los Mundiales se jugará en México, cifra que resume décadas de emociones y memorias en el máximo torneo de FIFA.

En Monterrey, con el imponente Cerro de la Silla como testigo, Japón y Túnez se preparan para ser protagonistas de este capítulo especial.

El conjunto nipón, que rescató de forma agónica el empate (2-2) con Países Bajos, encara el duelo como una oportunidad invaluable para regalarle una alegría a su afición.

Además, para las dos selecciones, será sumamente importante quedarse con los tres puntos luego de la victoria (5-1) de los Países Bajos sobre Suecia este mismo sábado por la tarde.

“Esperamos a un equipo diferente al que vimos en su debut; Túnez tienen un nuevo entrenador y estoy seguro de que eso los motivará. Cuenta con jugadores muy capaces y un técnico apasionado y sin duda les permitirá salir con una actitud renovada”, señaló Hajime Moriyasu, técnico nipón.

Japón, que no contará conTakefusa Kubo, debido a una lesión en la rodilla izquierda, fue elogiado porHervé Renard, quien, pese a la ausencia del atacante de la Real Sociedad, reconoció la calidad del rival.

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“Hay esperanza de replicar lo que hicieron Cabo Verde y Congo. Japón es un equipo que juega muy unido y nosotros debemos estar a la altura del reto. No me interesa el pasado; estamos conectados y enfocados en mostrar determinación”, dijo.

El técnico francés aprovechó para enviar un mensaje a su afición: “Hay que vivir el presente. Les pido que crean en nosotros y que tengan esperanza. Mañana [hoy], nuestro orgullo buscará regalarle una sonrisa a la afición que nos apoya. Estamos en busca de la revancha", finalizó.

Cabe resaltar que el partido entre Túnez y Japón comenzará en punto de las 22:00 horas y que, en México, será trasnmitido de manera exclusiva por la plataforma de streaming de ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto Túnez vs Japón

Universal Deportes 09:12 PM Mundial 2026: Túnez vs Japón – EN VIVO – Jornada 2 – Grupo F







