El paso perfecto de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 llena de ilusión a Hugo Sánchez y, con la mentalidad que lo caracteriza, ya piensa en grande: "deseo que seamos campeones".

El Pentapichichi valoró las victorias del Tricolor de Javier Aguirre ante Sudáfrica y Corea del Sur, sobre todo porque las expectativas no eran altas antes de que comenzara el torneo.

"Hay que celebrar los dos partidos que ha ganado México porque había un cierto pesimismo. Ahora, hay que mandar buena vibra y seguir apoyando a nuestra Selección, hasta ahora está funcionando. Tenemos que estar unidos y con el mismo deseo: ganar la Copa del Mundo", declaró.

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De igual forma, el tres veces mundialista con México (Argentina 78, México 86 y Estados Unidos 94) pidió que la afición tricolor esté unida y no se le volteé a su propio equipo.

"No quiero ni un silbido, ni un abucheo, por favor; dentro de la cancha, están unos y fuera estamos otros, pero todos somos mexicanos, la Selección somos todo el país y tenemos que apoyarnos", manifestó.

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El considerado mejor futbolista mexicano de todos los tiempos también pidió que nuestro país se "inyecte" de unión y motivación para que sea un digno local, así como en las dos ediciones pasadas.

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"Disfrutemos de este tercer Mundial como anfitriones, hagamos lo que hicimos en el 70 y en el 86: disfrutar, gozar y mandar energía positiva a la Selección. Disfrutemos esta etapa, que sea un bonito Mundial, que no haya violencia y haya positivismo", resaltó.

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La leyenda del Real Madrid desea que esta Copa del Mundo también quede marcada en la memoria de los aficionados como las dos ediciones pasadas.

"[Quiero] que este Mundial se recuerde con mucho cariño. En México, la pasamos de maravilla porque somos serviciales y cariñosos. El Mundial del 70 la gente decía que fue el mejor de la vida; el del 86 igual. Ahora que estamos aquí, hay que hacer lo mismo y disfrutar el Mundial", pidió Hugo Sánchez.