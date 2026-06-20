Con muy buen ánimo, por haber asegurado el primer lugar y la clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana entrenó este sábado por la mañana para seguir afinando detalles rumbo al cierre de la fase de grupos.

Javier Aguirre y sus dirigidos ya tienen la mira puesta en su siguiente objetivo (República Checa) y continúan preparándose para obtener su tercera victoria en Norteamérica 2026.

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), los 26 futbolistas tricolores se entregaron, con intensidad, a la práctica y, en cada ejercicio, demostraron sus ganas de querer sumar ante los checos el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de México.

El "Vasco" estuvo atento en todo momento a cómo entrenaban cada uno de sus jugadores, pero fue evidente que centró la mayor parte de su atención en los porteros.

Durante varios minutos, el seleccionador nacional observó con atención el trabajo de Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

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Continúa la práctica matutina de la Selección Mexicana en el CAR 🇲🇽⚽



Los 26 jugadores del Tri entrenan bajo las órdenes de Javier Aguirre, previo al último juego de la fase de grupos de la Copa 2026 🔜



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/IX2FFuD8t5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 20, 2026

Nada lo distrajo de enfocarse en sus arqueros, tal vez porque tendría la duda de darle descanso a su titular (Rangel) para darle la oportunidad a Paco Memo de que dispute su cuarto Mundial, luego de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Después de algunos minutos de calentamiento, los tres guardametas se integraron al grupo para continuar la sesión con uno de los ejercicios que más le entretenidos para los futbolistas: el “torito”.

En el rondo, los 26 elementos del Tri demostraron el gran ambiente que se vive al interior del CAR.

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Las risas, los empujones, las bromas, los zapes y las travesuras no pudieron faltar en el entrenamiento matutino.

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Luego de alrededor de una hora y media de práctica, los futbolistas se ducharon y arreglaron para abandonar, por algunas horas, la concentración de la Selección Mexicana.

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Por segunda ocasión, durante esta Copa del Mundo, Javier Aguirre decidió darles la tarde libre para que disfrutaran un tiempo con sus seres queridos.

Cerca de las 13:00 horas, los jugadores fueron abandonando poco a poco las instalaciones del CAR, con la consigna de tener que regresar a las 19:30 para cenar todos juntos, como acostumbran.

Johan Vázquez, César Montes, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Erik Lira, César Huerta y Santiago Giménez fueron algunos de los elementos que se pudieron observar que aceptaron el descanso que les brindó el "Vasco".

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