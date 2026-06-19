César Huerta ya debutó en una Copa del Mundo. Lo hizo en la victoria (1-0) de México sobre Corea del Sur, cuando entró de cambio para la segunda mitad y para el "Chino" tuvo un sabor diferente al ser en casa, en su tierra, frente a su gente.

“Muy feliz y además, agregarle el plus de que soy de aquí de Guadalajara y mi familia estuvo presente, creo que eso lo hizo todavía más especial”, declaró el futbolista del Anderlecht.

Luego de su victoria en el segundo partido del Mundial de 2026, la Selección Mexicana aseguró disputar los dieciseisavos de final y unos hipotéticos octavos de final en el Estadio Ciudad de México. El liderato del Grupo A les pertenece, sin importar lo que hagan el miércoles frente a Chequia, pero quieren cerrar la fase de grupos con tres victorias, algo que jamás ha sucedido.

“Está muy feliz [Javier Aguirre], no nos dijo nada. Ni siquiera hablamos, entramos, nos saludamos y creo que se siente la buena vibra del equipo. Todos estamos muy felices. La ilusión a tope, la motivación y esa bonita responsabilidad que tenemos de que la gente se sienta bien representada por su Selección”, mencionó el "Chino".

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César "Chino" Huerta y Julián Quiñones con la Selección Mexicana, durante la Copa del Mundo de 2026 en el Estadio Guadalajara - Foto: Imago7

Mucho por mejorar en el Mundial de 2026

Huerta disputó apenas 45 minutos con la Selección Nacional en 2026, antes de su debut en la Copa del Mundo. Jugó frente a la selección de Australia en el amistoso disputado en el Rose Bowl y sabe que aún hay cosas por mejorar en esta justa mundialista.

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“Eso es un plus para nosotros y nos hace mucha ilusión poder seguir estando cerca de nuestra gente. Aún hay muchas cosas por mejorar, ya Javier verá el video y nos dirá los detalles que hay por mejorar”, concluyó.

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