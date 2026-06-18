La ilusión inunda a la afición tricolor, así como ellos inundaron el Ángel de la Independencia para festejar el triunfo de México sobre Corea del Sur en el Mundial 2026.

Con la ilusión a todo lo que da, miles de mexicanos se dirigieron hacia el icónico monumento ubicado en Paseo de la Reforma para explotar de emoción, tal como lo hicieron cuando Luis Romo envió el balón al fondo de la portería surcoreana.

Los cláxones de las motos y los coches ambientaban la fiesta de los miles de aficionados que tomaron todas las calles que conducen hacia el Ángel, para así llegar con mayor euforia y unirse como uno solo mientras cantaban “México, México, México” a todo pulmón.

Y, por si faltaba algo, ya en el Ángel de la Independencia se había colocado un sonidero, elemento fundamental del folclor mexicano que hacía mil veces mejor el festejo para quienes llegaron hasta allá.

En la caminata, también se cruzaban algunos seguidores de otros países que, con asombro y diversión, veían pasar a la marea verde que inundó Paseo de la Reforma.

Algunos desistían de llegar hasta el punto deseado, pues el mar de gente hacia un poco imposible su misión de llegar hasta allá, pero había otros que, con cerveza en mano, se aventuraban a caminar por ahí para vivir la experiencia completa.

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Con dos victorias en la Copa del Mundo, la Selección Mexicana provoca un sinfín de emociones en los millones de mexicanos que están al pendiente de cada juego.

El liderato del Grupo A y la estancia en el Estadio Ciudad de México hasta octavos, ya está seguro, así como las idas al ángel por cada victoria azteca que sigan acumulando.