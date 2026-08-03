[Publicidad]
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que este lunes se movilizó un segundo contingente de personal especializado en manejo de incendios forestales rumbo a Canadá, para apoyar ante esta contingencia que ha afectado cientos de hectáreas en ese país.
Este grupo está integrado por 103 personas: 100 combatientes y tres personas técnicas, organizadas en cinco brigadas Tipo 1, dos Representantes de Agencia y un Representante Sénior de Agencia.
El contingente arribará en la provincia de Columbia Británica, donde se incorporará a las operaciones de manejo de incendios forestales coordinadas por autoridades canadienses, según detalló Semarnat en un comunicado.
Lee también Especialista de EU recomienda fijar en 16 años edad mínima para tener redes sociales; "son inapropiadas para niños", alerta
Como parte de esta misión, personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) participará en un entrenamiento internacional en tiempo real en manejo de incidentes, en el que también intervienen especialistas en manejo del fuego de distintas dependencias.
“Este ejercicio permitirá reforzar las capacidades de coordinación de incendios forestales, adoptar mecanismos de trabajo utilizados en Canadá y, a partir de la experiencia acumulada, mejorar la respuesta ante incendios de gran magnitud tanto en México como en territorio canadienses”, garantizó la autoridad ambiental.
[Publicidad]
Segundo grupo especializado que sale de México
Este segundo grupo se sumará al contingente que salió la semana pasada, integrado por 104 personas, el cual partió el pasado 28 de julio con destino a Thunder Bay, en la provincia de Ontario.
Lee también Suprema Corte inicia segundo periodo de sesiones entre reflexiones de ministros; destaca más transparencia y austeridad
Semarnat indicó que esta movilización responde a las solicitudes de apoyo internacional formuladas por el gobierno canadiense ante la alta demanda de recursos para atender la actual temporada de incendios forestales que han dejado al país con disponibilidad limitada de personal especializado.
[Publicidad]
“Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional en la atención de emergencias ambientales y con el intercambio de capacidades técnicas para el manejo del fuego entre ambas naciones”, apuntó.
em/apr
[Publicidad]
Más información
Nación
Canciller Velasco recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Japón; profundizan cooperación en el ámbito político y comercial
Autopistas
Cuánto cuesta la sanción por verificación extemporánea en el Edomex
Nación
Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026 abre registro; ofrece vacantes y talleres gratuitos en las 32 entidades
Metrópoli
Motociclista muere tras chocar con una unidad de transporte público en la GAM; detienen al chofer