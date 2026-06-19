En su próximo partido, la Selección Mexicana tendrá un aficionado emplumado en las gradas del Estadio Ciudad de México. El Pato Merlín y su familia estarán presentes en el recinto capitalino, donde el combinado nacional cerrará la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 ante Chequia.

A través de X, antes Twitter, la empresa Banco Azteca del conglomerado Grupo Salinas dio a conocer la asistencia del pato pekín y sus propietarios. “Nos emociona compartirles que llevaremos al Pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca. Misión cumplida, @RicardoBSalinas [Ricardo Salinas Pliego]”, informó la institución financiera.

En días anteriores, la Selección Mexicana sumó dos triunfos: contra Sudáfrica y Corea del Sur, respectivamente, en el Grupo A del Mundial de 2026. El paso del combinado nacional desató festejos en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. Y entre las postales que dejó la fiesta mundialista destacó la del Pato Merlín, un pato pekín de dos años que porta una pequeña playera del Tricolor y calcetines.

Merlín desfiló en el Paseo de la Reforma acompañado de Karla Gómez y su hijo, Christian. Los dueños venden aguas embotelladas y refrescos en un carrito que transita en lugares concurridos de la capital del país, como la Alameda Central y el Zócalo.

Las imágenes de Merlín se viralizaron en redes sociales al punto en el que recibió el cargo de “embajador” del FIFA Fan Festival de Host City Ciudad de México. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una invitación para que asista a su conferencia “mañanera” en Palacio Nacional.

Lee también Merlín, el aficionado emplumado de la Selección Mexicana que se volvió viral

[Publicidad]

Nos emociona compartirles que llevaremos al Pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca 🇲🇽🏟️​



¡Misión cumplida @RicardoBSalinas! 🫡#ContigoDeCorazón https://t.co/YZN4NnNg0D pic.twitter.com/RSNPDbI3tO — Banco Azteca (@BancoAzteca) June 19, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?

Líder del Grupo A y con su pase asegurado a la ronda de Dieciseisavos de Final en el Estadio Ciudad de México, la Selección Mexicana saltará nuevamente a la cancha el próximo miércoles, 24 de junio, para cerrar la Fase de Grupos del Mundial de 2026 ante Chequia.

El duelo empezará a las siete de la noche (en tiempo del centro de México) y podrá verse a través de la señal de TUDN, Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.

Lee también Claudia Sheinbaum lanza felicitación a la Selección Mexicana por triunfo sobre Corea del Sur

[Publicidad]