San Luis Potosí.— El gobierno del estado cuenta con un portafolio de 43 proyectos registrados que representan más de 707 millones de dólares y una proyección superior a los 5 mil 645 empleos directos, con la expectativa de alcanzar hasta mil millones de dólares en inversión durante 2026, así lo informó el gobernador Ricardo Gallardo Carmona (PVEM).

El mandatario estatal aseguró que estas inversiones se deben a la estrategia de seguridad que propicia que empresarios de Estados Unidos, Alemania y Japón muestren su confianza en invertir en la industria, comercio y turismo.

Mencionó que la paz y tranquilidad nunca vistas en la entidad son producto de las acciones del gobierno estatal —en coordinación permanente entre la Guardia Civil estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los 59 municipios—, que genera las condiciones idóneas para atraer la inversión extranjera.

El mandatario estatal potosino expresó que, de acuerdo con cifras del gobierno de México, San Luis Potosí logró una disminución histórica de 81% en homicidios dolosos durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, convirtiéndose en la entidad con la mayor reducción de este delito a nivel nacional.

Además, la confianza internacional también se refleja en el turismo, ya que el gobierno de Estados Unidos ubicó a San Luis Potosí en nivel 2 de riesgo, una de las clasificaciones más favorables para los viajeros estadounidenses que visitan México.

Asimismo, Gallardo Carmona especificó que continuará invirtiendo en seguridad, infraestructura, educación y desarrollo social en las cuatro regiones para seguir generando un clima de paz y confianza con las naciones aliadas en el desarrollo.

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