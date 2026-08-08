El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) mantiene la vigilancia de trayectos del transporte público, paradas o estaciones y avenidas principales, con 78 mil 242 cámaras de su sistema de videovigilancia, en 29 mil 36 sitios.

“Si tú sumas la totalidad de las cámaras potencialmente relacionadas con sistemas de transporte colectivo, público y sus trayectos, las avenidas principales donde pasan, algunas paradas o estaciones, estamos hablando de 78 mil 242 cámaras”, indicó el coordinador general del C5 capitalino, Salvador Guerrero Chiprés.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que el Metro cuenta con mil 93 sitios de vigilancia. El Tren Ligero, en la ruta al Estadio Banorte, hay 95 sitios con 222 cámaras; y el Cablebús, con 52 sitios y 150 cámaras. En tanto que el Metrobús cuenta con videovigilancia en mil 159 sitios con 3 mil 564 cámaras; y el Trolebús, con 2 mil 544 sitios y 7 mil cámaras.

Mientras que la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cuenta con 24 mil 89 sitios y 64 mil 483 cámaras. En el caso de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) explicó que hay cobertura en los 44 que están en la Ciudad de México.

El coordinador general del C5 dijo que el campo de visión que se tiene mediante las cámaras del sistema alrededor de los Cetram va cambiando conforme crece la urbanización.

“La visibilidad de las cámaras va cambiando, no sólo por la vida interna de los equipos, sino por la vida de la Ciudad, porque ya se puso un edificio aquí, se dejan comercios acá que modifican la visibilidad, va cambiando, pero sí tenemos presencia en los 44 Cetram que hay en la capital”.

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La vigilancia en los puntos del transporte público local implica la conexión con el equipo del C5 y de los siete C2, los altavoces, los botones de pánico y auxilio, así como la capacidad de respuesta de una persona ante una emergencia o denuncia.

“Significa ayuda, colaboración y canalización ante la autoridad que corresponda o desde aquí ya directamente en la coordinación que tenemos con SSC, con el CRUM, el ERUM, la Cruz Roja, la necesidad que se ofrezca o, incluso, con los bomberos”, dijo Guerrero Chiprés.

Agregó que la Ciudad de México cuenta con una presencia del sistema de videovigilancia considerable, en comparación con cualquier ciudad del mundo.

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El pasado 22 de julio, el C5 anunció la firma de un convenio para la videovigilancia del Tren Ligero, con lo que se instalarán 56 tótems de Tasqueña a Xochimilco.

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