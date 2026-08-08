La Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Mundial de Futbol 2026 del Congreso de la Ciudad de México concluyó sus trabajos con una mesa para presentar los resultados de la participación de la capital como sede mundialista.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la comisión, Ángel Tamariz —quien entró en marzo pasado en lugar del diputado Fernando Zárate— aseguró que desde su llegada se reactivó la comisión especial mediante sesiones y recorridos por las obras que realizó el Gobierno capitalino para la justa mundialista.

“Bueno, a lo mejor no hubo avances antes (Comisión del Mundial), pero ya desde que yo me integré aquí en la presidencia ya se tuvieron varias sesiones y también mesas de trabajo; entonces, pues no se puede decir que no se trabajó en la comisión (…) y a mí me parece revelador el hecho de que ningún diputado del PRI, del PAN haya estado presente en esta mesa de trabajo, que representa un cierre para esta comisión”, declaró.

“Se dedicaron durante meses a criticar, a decir que no se iba a lograr lo planeado, que no había las condiciones en la Ciudad, que no se terminaban las obras, lo que yo considero una serie de calumnias”, añadió.

El diputado morenista recalcó que la Ciudad de México demostró que puede albergar eventos de tal magnitud.

“El país está listo y ojalá el próximo Mundial, que me parece que le toca a la Concacaf, no sé si es en 2038, pues sea exclusivamente en México. Estamos listos (…) el Mundial de Clubes, yo creo que hasta se queda chico, ¿no?”, concluyó el legislador.

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Resultados

Durante la mesa de trabajo, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, destacó que la capital recibió 4.4 millones de turistas, 21% más que en las mismas fechas del año pasado, con una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas. Aunado a que el FIFA Fan Fest del Zócalo fue el más concurrido con más de 2.5 millones de asistentes en 39 días.

Indicó que la derrama económica se estimó entre 44 mil y 66 mil millones de pesos; el Impuesto Sobre Hospedaje de junio creció 20.6% respecto de 2025 y el IMSS reportó 100 mil empleos formales nuevos en junio; mientras que las llegadas internacionales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aumentaron 3.5% en el segundo trimestre.

La secretaria destacó que se realizaron más de 2 mil obras en la capital, entre ellas 250 kilómetros de pavimentación, 500 escuelas renovadas y el Parque Elevado Tlalpan.

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También se desplegó el Plan Kukulcán, con un operativo de seguridad para cada partido, acciones en la Última Milla y en los hoteles de las selecciones, y coordinación con embajadas.

Aunado a que más de 60 mil personas fueron movilizadas con los sistemas Ride y Park and Ride, reconocidos por la FIFA como casos de éxito, subrayó la funcionaria.

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