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El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, negó que le hayan quitado la visa estadounidense y aseguró que está resolviendo un “detalle” de una alerta de la última vez que cruzó a aquel país.
Contó que la última vez que fue a Estados Unidos, le tomaron la visa, lo pasaron a un “cuartito”, le hicieron preguntas, y después le entregaron la visa.
“Me dijeron que hay que resolver el tema de ‘algo’, no sé, porque hubo un homónimo quizá, y te detienen cada vez que pasa, y hasta que se resuelva el tema de fondo”, comentó.
Dijo que ha acudido al Consulado en Monterrey donde le están ayudando a ver cuál es el fondo de ese “detalle” para eliminarlo.
“Sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, insistió.
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El gobernador de Durango mencionó que nunca le han dicho que no puede ingresar y que no ha tenido la necesidad de ir, sin embargo, dijo que ha viajado a China o España y no ha tenido problemas.
“Cuando tienes una restricción no te dejan volar porque pasas por el espacio aéreo y cruzas Estados Unidos. Tienes problemas para viajar a otros países si es que pasas por Estados Unidos porque puede haber un problema”, expuso.
Villegas Villarreal inclusive dijo un día de estos enseñará su visa, y que le dan ganas de ir a Estados unidos para que “se calme todo esto”.
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dmrr/cr
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