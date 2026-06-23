Zacatecas. - Derivado de las prospecciones y búsquedas en campo tanto de colectivos como de autoridades, se logró el hallazgo total de cuatro osamentas en un rancho, ubicado en la comunidad de Ciénega, en el municipio de Jerez, a cuyos restos se les realizan los estudios forenses correspondientes para determinar la identidad de las víctimas.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que al intervenir este lugar se tuvo que ingresar por medio de una orden de cateo, ya que se trata de un rancho conocido como El Baño y/o Las Albercas que es propiedad privada, mismo que permanece asegurado por las autoridades, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Precisó que se investiga la responsabilidad de las personas, pero, dentro de la información preliminar que se tiene, es que los dueños son migrantes que radican en Estados Unidos: "pareciera que los propietarios no tienen nada qué ver" con estos hechos delictivos.

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Hallan cuatro osamentas en rancho de Jerez en Zacatecas; analizan restos para identificarlos. Foto: Especial.

Dijo que en todo ese predio se realiza una búsqueda exhaustiva, pero, ya se integra la carpeta de investigación que permita obtener mayores indicios e información que permitan esclarecer los hechos que se relacionan con el crimen organizado.

Colectivo reporta hallazgo

Este hallazgo fue derivado de una búsqueda independiente que el pasado domingo inició el colectivo Escarabajos en una finca en dicha comunidad, cuyo colectivo está integrado por madres buscadoras, quienes al escarbar en un terreno encontraron un cuerpo con avanzado tiempo de descomposición y posteriormente dieron parte a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

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En un comunicado, la Fiscalía zacatecana confirmó que, al atender el reporte del colectivo, personal de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, en coordinación con autoridades de seguridad, acudieron al lugar denunciado, pero, derivado de que se trataba de propiedad privada, se ingresó al lugar tras obtener una orden de cateo la cual fue ejecutada con la intervención policial.

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Hallan cuatro osamentas en rancho de Jerez en Zacatecas; analizan restos para identificarlos. Foto: Especial.

Se informó que, una vez autorizada el ingreso al lugar, el personal pericial en criminalística de campo y arqueología forense procesaron el lugar, donde se aseguró una osamenta con características de una persona del sexo masculino, cuya diligencia que culminó cerca de las 23:00 horas del domingo.

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Sin embargo, se precisó que conforme a la experticia del personal forense de la Fiscalía General de Justicia se determinó que había “irregularidades en el terreno”, por lo que solicitó llevar a cabo una nueva prospección de búsqueda durante la mañana de este lunes, donde elementos de investigación y de Servicios Periciales intervinieron el lugar con el apoyo de binomios caninos y equipo de georradar, con cuyas diligencias permitió el hallazgo de otras tres osamentas más que se presume corresponden a personas del sexo masculino.

Todos los restos humanos localizados en ese lugar fueron trasladados a la Dirección General de Servicios Periciales para su procesamiento, donde se les practicarán los diversos estudios científicos que ayuden a que sean identificados.

Por su parte, el Colectivo Escarabajos difundió imágenes de las prendas y accesorios que encontraron en los hallazgos, donde también colocaron una cruz de madera e hicieron oración por las víctimas localizadas en ese predio.

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dmrr/cr