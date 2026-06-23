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Hermosillo, Sonora.- Un cargamento de más de 145 kilogramos de metanfetamina fue asegurado por autoridades federales en una empresa de paquetería de Hermosillo, como resultado de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora.
De acuerdo con la dependencia, el decomiso se realizó el pasado 16 de junio tras la atención de una denuncia anónima. Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron 184 paquetes que contenían en conjunto 145 kilos con 454 gramos de metanfetamina.
Las primeras indagatorias señalan que la droga tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California, a donde presuntamente sería enviada utilizando el servicio de mensajería y paquetería.
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Tras el aseguramiento, la FGR abrió una carpeta de investigación por delitos contra la salud para determinar la identidad de los responsables y el origen del narcótico.
La droga quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para integrar la investigación y proceder conforme a la ley.
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